‘Vandaag Inside’ verdwijnt per direct van televisie

Het Nederlandse programma Vandaag Inside verdwijnt per direct van het scherm. Johan Derksen zou aan producent Talpa laten weten hebben dat hij stopt met de talkshow. Ook de twee andere tafelgasten, René van der Grijp en Wilfred Genee, zetten de show niet verder. Dat schrijven Nederlandse media.

Derksen zei donderdagavond al dat hij onmiddellijk stopt met de talkshow Vandaag Inside. Dat nadat hij eerder deze week onder vuur kwam te liggen. Derksen bekende dinsdagavond in het televisieprogramma dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een vrouw die bewusteloos was door de drank had gestoken, en vervolgens was vertrokken.

Een dag later stelde hij zijn oorspronkelijke versie van de feiten bij, maar claimde hij dat hij de bewusteloze vrouw niet gepenetreerd had met een kaars, maar dat hij die kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet.

Het Openbaar Ministerie opende een onderzoek naar de uitspraken van de man. Producent Talpa liet donderdag weten zich te distantiëren van de uitspraken, maar zei het programma niet stop te zetten.

Dat gebeurt nu toch. Vrijdagochtend had Talpa nog een gesprek met de drie tafelgasten en daarin lieten ook René van der Gijp en Wilfred Genee weten het programma niet te willen verderzetten in deze omstandigheden.