Merit Capital forceert nieuwe bemiddelingspoging

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen stelt twee voorlopig bewindvoerders aan bij de beursvenootschap Merit Capital. Dat moet de weg effenen voor een ordentelijke liquidatie.

De beslissing van de ondernemingsrechtbank is er gekomen op basis van een eenzijdig verzoekschrift van de beursvennootschap. Bedoeling van Merit Capital is om meer tijd te krijgen om tot een ordentelijke overdracht te komen van de activiteiten van de groep. Normaal verliest de beursvennootschap op 3 mei haar vergunning. Een door de toezichthouder, de Nationale Bank, aangestelde commissaris zou vanaf dan de liquidatie zelf op zich nemen.

Merit Capital hoopt dat de aanstelling van de twee bewindvoerders ervoor kan zorgen dat de toezichthouder de schorsing van de vergunning uitstelt zodat het bedrijf zelf zijn liquidatie zou kunnen organiseren. De bewindvoerders zijn Guy Vanhoucke en Kell Swartelé van het kantoor Vanhoucke. Die komen nu naast de speciaal commissaris, Dirk Smets, die de NBB eerder had aangesteld.

Merit Capital, dat van oudsher dicht bij liberale kopstukken stond en steunde op rijke klanten in het paardenmilieu, hoopt een maand extra tijd te bekomen.

Het is onduidelijk of de Nationale Bank hierop zal willen ingaan. De relatie tussen de toezichthouder en beursvennootschap lijkt danig verzuurd met als gevolg wederzijds verwijten. Merit Capital verweet recent voor de Raad van State de NBB nog machtsoverschrijding en het niet respecteren van de zorgvuldigheidsplicht maar de Raad van State verwees die argumenten naar de prullenmand.

Gerechtvaardigd

De toezichthouder heeft de vergunning ingetrokken omdat de NBB vindt dat het bedrijf gebrekkig geleid wordt, te kort schiet in het naleven van de wettelijke verplichtingen en de leiding niet meer bezig was met de belangen van de klanten. Merit Capital zegt dat kandidaat-kopers van onderdelen meer tijd nodig hebben om tot een transactie te komen. En dat dit zowel in het voordeel is van het personeel als de klanten. De ondernemingsrechtbank zegt dat de vraag van Merit Capital gerechtvaardigd en opportuun is.

Merit Capital staat ook voor de uitdaging een nieuwe fondsenbeheerder te vinden voor haar Merit Global Investment Fund. Het is duidelijk dat een mogelijke overnemer van de activiteiten dat beheer op zich zal nemen.