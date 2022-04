Partner van actrice Ruth Beeckmans overleden

De partner van actrice Ruth Beeckmans (39) is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse brandweerman werd 54 jaar.

‘VTM kreeg vandaag het trieste bericht dat Gary, de partner van Ruth Beeckmans, overleden is. De hele VTM-familie betuigt haar diepe en oprechte medeleven. Onze gedachten gaan uit naar Ruth en naar de vrienden en familie van Ruth en Gary. We wensen hen alle steun en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies’, klinkt het in een communicatie.

Het koppel leerde elkaar 15 jaar geleden kennen en heeft twee kinderen.