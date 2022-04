Amerikaanse ngo hielp Amber Heard bij opstellen opiniestuk Washington Post

De ngo American Civil Liberties Union (ACLU) hielp Amber Heard bij het opstellen van het artikel in de Washington Post waarin ze Johnny Depp (impliciet) beschuldigde van huiselijk geweld. De organisatie werd ook nog eens 3,5 miljoen dollar beloofd, waarvan ze voorlopig ongeveer de helft doneerde.

De algemeen adviseur van de American Civil Liberties Union, Terence Dougherty, getuigde donderdag in de rechtszaak Depp vs. Heard. Daar vertelde hij dat de organisatie besliste om Heard voor te dragen als ambassadeur van de ngo in 2018 omwille van haar aanzienlijke donaties de voorbije tien jaar.

‘Mevrouw Heard sprak met zo duidelijk en deskundig over kwesties van gender-gerelateerd geweld dat we besloten dat ze een geschikte persoon zou zijn om ambassadeur van de ACLU te worden,’ vertelde Dougherty. Uit zijn getuigenis blijkt verder dat de ngo nauw betrokken was bij de totstandkoming van Amber Heards opiniestuk in The Washington Post later datzelfde jaar. Dat artikel was voor Hollywoodacteur Johnny Depp de aanleiding om Heard aan te klagen wegens smaad.

Na haar echtscheidingsregeling met Depp in 2017, waar ze zeven miljoen dollar kreeg, beloofde Heard dat ze de helft van het bedrag zou storten aan de ACLU. De andere helft zou ze storten aan een kinderziekenhuis. Dougherty zei echter tijdens zijn getuigenis dat nog maar 1,3 van de beloofde 3,5 miljoen dollar ontvangen is. Sinds 2018 kreeg de organisatie geen betalingen meer. In 2019 contacteerde de organisatie Heard daarover, en kregen ze te horen dat de actrice in financiële moeilijkheden verkeerde.

Van die schenkingen, zo bleek in de rechtszaal, doneerde ze 350.000 dollar zelf. Nog eens 350.000 dollar kwam volgens Dougherty via een anonieme donor, waarvan de ACLU dacht dat het Heard was. 100.000 kwam van Depp in Heards naam, en minstens 500.000 kwam van een fonds via Tesla-ceo Elon Musk. Met hem ‘spendeerde ze tijd’ in 2016, een paar maanden na haar breuk met Depp.