Tiener besmet met nieuwe vorm van hepatitis, tweede geregistreerde geval in België

Er is een tweede geval geregistreerd van de nieuwe vorm van acute hepatitis bij kinderen. Dat bevestigt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano op VRT Nieuws.

Het gaat om een jonge tiener die vanwege een acute leverontsteking in het ziekenhuis gelegen heeft, maar inmiddels weer thuis is.

Er zou geen verband zijn met de eerste besmetting die in België ontdekt werd. Beide kinderen zouden wel besmet zijn met het adenovirus, wat normaal gesproken tot verkoudheid of maag- of darmontstekingen leidt en bij kinderen regelmatig voorkomt.

De oorzaak van de nieuwe vorm van hepatitis is voorlopig nog onbekend. Wereldwijd zijn er ongeveer tweehonderd gevallen bekend, in België is nu dus een tweede besmetting geteld. Bij vijf andere kinderen wordt nog onderzocht of ze besmet zijn geraakt met de nieuwe vorm van hepatitis.