Premier van Britse Maagdeneilanden opgepakt voor drugssmokkel

Foto: Gouvernement of Virgin Islands

De premier van de Britse Maagdeneilanden is donderdag opgepakt bij een undercoveroperatie op een luchthaven in de Amerikaanse stad Miami. Hij wordt onder meer verdacht van drugssmokkel.

Naast premier Andrew Alturo Fahie werden ook Oleanvine Maynard, de directeur van de havenautoriteiten op de Britse Maagdeneilanden, en haar zoon opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een samenzwering met als doel om cocaïne de VS binnen te smokkelen. Daarnaast worden ze ook verdacht van het witwassen van geld.

Hun arrestatie vond plaats na een ontmoeting met undercoveragenten van het Amerikaanse antidrugsagentschap (DEA), die zich voordeden als leden van het Mexicaanse drugskartel Sinaloa. Ze wilden in een vliegtuig een zending van 700.000 dollar cash geld controleren. De undercoveragenten hadden meegedeeld dat het bedrag werd uitbetaald wegens het toelaten van toekomstige cocaïnetransporten naar de VS via de Britse Maagdeneilanden.

‘Iedereen die betrokken is bij de invoer van gevaarlijke drugs naar de Verenigde Staten zal ter verantwoording worden geroepen, ongeacht zijn of haar positie’, zegt Anne Milgram, het hoofd van de DEA.

Volgens gerechtsdocumenten zou Fahie betrokken zijn bij het witwassen van geld en bij een plan om minstens 5 kg cocaïne naar de VS te smokkelen tussen 16 oktober 2021 en april 2022.

De Britse regering reageert geschokt op de arrestatie van premier Andrew Alturo Fahie. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss sprak ondertussen de gouverneur van de Maagdeneilanden, John Rankin. Hij roept op tot kalmte en houdt een spoedvergadering over de kwestie. De Britse Maagdeneilanden maken deel uit van de Britse overzeese gebieden.