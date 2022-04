Russen wilden Zelenski in eerste dagen van oorlog ‘doden of gevangennemen’

Russische militairen hebben in de eerste dagen van de oorlog meerdere keren geprobeerd de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn familie gevangen te nemen of te doden.

Dat blijkt uit een reportage die donderdag in Time Magazine werd gepubliceerd, waarin zowel de president zelf als enkele van zijn naaste medewerkers aan het woord komen. Het tijdschrift had ook een persoonlijk interview met Zelenski.

Het Oekraïense leger informeerde medewerkers van de president op de avond van 24 februari dat Russische parachutisten in de buurt van Kiev geland waren, op missie om hem en zijn familie te overmeesteren. Op de eerste avond van de Russische inval in het land werd het gebouw waar Zelenski kantoor houdt twee keer door de Russen bestormd. Zijn vrouw en twee kinderen waren op dat moment nog in het gebouw aanwezig.

Een naaste medewerker van Zelenski vertelt hoe de president en andere aanwezigen die avond een wapen in hun handen geduwd kregen om zichzelf mee te verdedigen. Zowel de Britten als de Amerikanen boden meermaals aan de president uit Oekraïne te evacueren, maar dit aanbod sloegen Zelenski en zijn adviseurs af. In plaats daarvan maakte hij, tot afgrijzen van zijn bodyguards, een wandelingetje door de wijk en trok hij enkele keren naar het front om met zijn manschappen te spreken.

De Oekraïnse president werkt nog steeds vanuit zijn kantoor, dat midden in een woonwijk staat. Nabijgelegen huizen staan ‘dichtbij genoeg om vanaf de overkant van de straat een granaat door het raam te gooien’, schrijft Time.

Symboliek

Zelenski zegt ook persoonlijk in contact te staan met militairen die in de Azov-staalfabriek zitten, ingesloten door de Russen. ‘Ze sturen me tekstberichten. Soms hebben ze vragen voor me.’ Hij omschrijft de situatie in de fabriek als ‘erg moeilijk’. De belegering van de site is volgens hem symbolisch. ‘De acties van de Russen zijn bedoeld om ons zoveel mogelijk te vernederen. Het gaat ze niet zozeer om Azovstal of zelfs maar Marioepol. Ze willen een van de botten in onze rug breken.’

Ook zijn eigen handelen wordt gedragen door symboliek, zegt hij. ‘Je bent [als president] een symbool. Je moet handelen op de manier zoals een staatshoofd dat behoort te doen.’ De president zegt in de afgelopen maanden ‘mentaal en moreel’ ouder te zijn geworden, maar zijn gevoel voor humor – hij was hiervoor tenslotte komiek – nog niet te zijn verloren. ‘Het is een middel om te overleven. Anders zou iedereen in de buurt maar depressief worden. En je depressief voelen is geen goede manier om te winnen’, vindt Zelenski.

De slag om het oosten van Oekraïne noemt Zelenski in het interview met Time ‘een omslagpunt’. Als we stand houden, dan is dat voor ons een beslissend moment.’