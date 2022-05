Waarom het proces Sanda Dia amper helend werkt voor de familie

Bijna vier jaar nadat Sanda Dia het leven liet bij de beruchte studentendoop van de club Reuzegom, moet de rechtbank in Hasselt gerechtigheid brengen. 18 Reuzegommers staan terecht, welke straffen hangen hen boven het hoofd? Zal het voor de familie van Sanda Dia ooit genoeg zijn? Komt er ‘justice for Sanda?’





Journaliste Heleen Debeuckelaere volgt het proces vanop de eerste rij. ‘Het zijn beladen, emotionele en ook heel chaotische procesdagen’, zegt ze. Wat er nog te verwachten valt, en waarom het proces chaotisch is, legt ze uit in deze podcast.

