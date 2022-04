Google viert honderdste verjaardag Toots Thielemans op homepagina

Wie naar Google surft vindt vrijdag 29 april een doodle met de afbeelding van Toots Thielemans bovenaan de pagina. De Belgische harmonicaspeler zou vandaag zijn honderdste verjaardag vieren. De doodle is ook in de VS te zien.

Huguette Thielemans, de weduwe van Toots Thielemans, is vereerd met de aandacht van de zoekmachine. ‘Ik vind het een hele eer dat mijn echtgenoot Toots op de dag van zijn honderdste verjaardag de volle aandacht krijgt’, zo reageert ze aan persagentschap Belga.

‘Fantastisch ook dat de doodle in zoveel landen gezien zal worden, daaruit blijkt dat zijn persoonlijkheid, muziek en nalatenschap internationaal nog steeds geliefd en gekend is en gewaardeerd wordt. Dat doet me heel veel plezier!’

De doodle is vandaag te zien op de homepagina van Google in België, Luxembourg, Nederland, Zweden, Griekenland, Brazilië en de Verenigde Staten. Achter de tekening gaat een team van illustratoren schuil.

Foto: Google

Vieren met muziek

De verjaardag van de beroemde Belgische jazzmuzikant wordt uitgebreid gevierd. ‘Toots 100’, een expo in onze hoofdstad en de thuisstad van de mondharmonicavirtuoos, schetst met honderden foto’s, documenten, kattebelletjes, muziekinstrumenten en uiteraard veel klankfragmenten een portret van de bekendste Belg in de jazzgeschiedenis.

Er vinden ook verschillende concerten plaats. Op 29 april zal het Brussels Jazz Orchestra, het Nederlandse Metropole Orkest en de muzikale vrienden van Thielemans een reis door zijn oeuvre maken in Bozar.

Het feestweekend zet zich op zaterdag 30 april voort met harmonieën en orkesten die verspreid doorheen Brussel bewerkingen van Toots-nummers komen spelen. Daarnaast zijn ook nog enkele herdenkingsconcerten gepland, zoals in Koekelberg en in Kortrijk. Ook in de zomer vinden er nog concerten plaats om Toots te herdenken. Meer info daarover vindt u hier.