Bombardementen op Kiev bij bezoek VN-secretaris-generaal Guterres: ‘We zijn in veiligheid, maar gechoqueerd’

Kiev vormde donderdagavond voor het eerst sinds half april het doelwit van Russische aanvallen. De aanval wordt gezien als een provocatie van Rusland. De bombardementen vonden plaats vlak nadat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres een bezoek had gebracht aan de Oekraïense hoofdstad.

In een videoboodschap donderdagnacht zei Oekraïens president Volodimir Zelenski dat Rusland ‘vijf raketten’ heeft afgevuurd, ‘net na afloop’ van de gesprekken met VN-secretaris António Guterres. ‘Dit zegt veel over de werkelijke houding van Rusland ten opzichte van de internationale instellingen’, aldus Zelenski.

Bij de aanval, die plaatsvond in het stadscentrum, zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Een woonblok van 25 verdiepingen vatte vuur. De eerste twee verdiepingen zijn volgens berichten op Facebook gedeeltelijk verwoest.

Twee gebouwen staan in brand na de bombardementen in Kiev. Foto: AP

‘We zijn in veiligheid’, deelde Saviano Abreu, woordvoerder van VN-secretaris-generaal António Guterres, achteraf mee aan journalisten. ‘Het is choquerend, niet omdat wij hier zijn, maar omdat Kiev een heilige stad is voor zowel Oekraïeners, als Russen’, zei Guterres.

VN erkent falen

Daags na zijn bezoek aan Moskou, was de VN-secretaris doorgereisd naar Kiev om Zelenski te spreken. De bedoeling was om vredesgesprekken op gang te trekken, maar zijn bezoek brengt weinig zoden aan de dijk. Vooraf was al irritatie te horen bij Zelenski, die het beledigend vond dat de VN-secretaris eerst Rusland aandeed en dan pas Oekraïne.

Guterres erkende in Kiev het falen van de VN-veiligheidsraad: ‘Laat ik heel duidelijk zijn, de Veiligheidsraad heeft tekortgeschoten in het voorkomen en beëindigen van deze oorlog. Dit is een bron van grote teleurstelling, frustratie en woede.’

VS drijft hulp op

De aanval van Rusland op Kiev wordt opgevat als een signaal van Poetin dat hij weinig interesse heeft om deze oorlog te beëindigen. De raketten kwamen er ook luttele oren nadat president Biden de militaire hulp aan Oekraïne tot nieuwe hoogten opdreef. Hij vraagt het Congres een steun­pakket van 33 miljard dollar goed te keuren: 20 miljard voor wapens, 8,5 miljard om de economie te ­ondersteunen en 3 miljard voor humanitaire hulp.