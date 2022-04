Illegale slachtvloer ontdekt op abdijboerderij Averbode

De boerderij van de abdij van Averbode stoot niet ­alleen te veel stikstof uit – waardoor ze tegen 2025 moet sluiten – tijdens een controle op 30 maart ontdekte de omgevingsinspectie dat er illegaal varkens geslacht werden, zo meldt Het Nieuwsblad.

Volgens abt Marc Fierens worden er elk jaar inderdaad zo’n 16?varkens geslacht, ‘allemaal voor eigen consumptie’. Maar volgens Fierens deed hij niets illegaals. ‘Voor elke slachting hebben wij de toestemming gevraagd aan de ­gemeentediensten.’ Alleen heeft de abdijboerderij geen vergunning bij de provincie Vlaams-Brabant of de Vlaamse overheid.

De inspectiediensten stelden ook vast dat de boerderij ‘silosappen loost. Volgens Fierens gaat het om ‘een kleine opening in de mestput’. Tot slot kreeg de boerderij nog een opmerking over ‘lekverliezen van koelgassen’. Volgens de abt gaat het om een kapotte koelkast.

Het departement Omgeving stelt een proces-verbaal op. Daarna gaat het dossier naar het parket van Leuven.

Ondertussen gaat de discussie verder over hoe het bedrijf te horen kreeg dat het moest sluiten. De ­reden dat het bedrijf, samen met twee andere bedrijven, in 2015 ­gebeld werd in plaats van aan­geschreven, was volgens de Vlaamse Landmaatschappij omdat ze pas in 2015 een rood etiket kregen na een herziening van de lijst van de te sluiten bedrijven.

De andere 55 getroffen landbouwbedrijven stonden eerder al op de lijst en waren al in 2014 aangeschreven, verklaarde de VLM aan De Standaard. De telefoons ­gebeurden volgens de VLM op vraag van toenmalig minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Bij die telefoons, die in een logboek zijn bijgehouden, werd een bedrijfsbezoek voorgesteld, iets wat de abdij weigerde. Schauvliege snapt de commotie niet over een telefonische of geschreven kennisgeving. In een reactie aan De Standaard betreurt ze dat het ver­leden ‘moet dienen om de aandacht af te leiden’.