Feyenoord dankzij Dessers met kleine bonus naar Marseille

Zowel de finale van de Europa League als die van de Conference League ligt nog open. Cyriel Dessers scoorde twee keer voor Feyenoord, maar de Nederlanders kunnen er nog niet gerust op zijn.

Wat zouden ze bij ­Racing Genk denken van de prestaties van Cyriel Dessers dit seizoen? Terwijl de Limburgers met aanvallend talent als Ito en Onuachu in de ploeg door de competitie krasselen, beleeft de uitgeleende spits hoogdagen in Feyenoord. Vaak liet hij zich opmerken als productieve invaller, maar gisteren mocht ­Dessers starten in de heenmatch van de halve finale van de Conference League tegen Marseille.

Na dik een kwartier bedankte de Belg voor het vertrouwen, met een echte spitsengoal op assist van ­Sinisterra. En meteen na rust strafte de Nigeriaans-Belgische aanvaller een te korte ­terugspeelbal van de Franse defensie af. Met zijn tiende goal al in de Conference League – hij is topschutter in de nieuwe Europese competitie – zette Dessers zijn ploeg op 3-2. Daarna werd er niet meer gescoord, de Nederlanders trekken met een krappe marge naar het zuiden van Frankrijk.

In de andere halve finale moest het Leicester van Youri Tielemans en Timothy Castagne zien af te ­rekenen met AS Roma. Dat ging niet zo vlot: Pellegrini had de ­Romeinen al snel op voorsprong gebracht, pas iets na het uur konden de Engelsen gelijkmaken.

In de halve finales van de Europa League kon Frankfurt bij West Ham United een mooie uitgangspositie veroveren: Knauff en ex-STVV’er Kamada scoorden in Londen, het werd 1-2. RB Leipzig en Rangers hielden elkaar lang in evenwicht, pas in de slotfase kon Angeliño voor de Duitsers het verschil maken.