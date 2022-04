De modellen van de ECB blijken niet bestand tegen extreme gebeurtenissen. De centrale bank heeft de inflatiedreiging onderschat, gaf ze donderdag zelf toe.

‘Voorbijgaand’, of in het Engels: transitory. Keer op keer verzekerde ECB-voorzitter Christine Lagarde dat de inflatie-opstoot tijdelijk was, en dat het op termijn allemaal wel goed zou komen. Nog tot ...