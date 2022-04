Ethan Hayter geeft critici lik op stuk met nieuwe zege in Ronde van Romandië

Nadat hij maandag al de proloog won in de Ronde van Romandië, was Ethan Hayter nu ook de snelste in de tweede rit in lijn naar Echallens. De Brit van Ineos-Grenadiers haalde het voor Jon Aberasturi en Fernando Gaviria. Woensdag kreeg Hayter nog kritiek nadat hij achterin het peloton verzeilde en ten val kwam. Rohan Dennis blijft de leider in het algemeen klassement.

De tweede etappe in lijn van de Ronde van Romandië voerde de renners over 168,2 kilometer met start en finish in Echallens. Er ontstond meteen een kopgroep van vier, met daarbij onder meer onze landgenoot Baptiste Planckaert en de Letse kampioen Tom Skujinš. Door de aanwezigheid van Skujinš, in het klassement op 1’30 van leider Rohan Dennis, voorin kregen de vluchters niet meer dan drie minuten op het peloton.

Jumbo-Visma, de ploeg van leider Dennis, controleerde het tempo in het peloton samen met UAE Emirates. Het kwartet in de kop van de koers spatte op goed 40 kilometer van de streep uiteen op een strook bergop. Planckaert moest lossen, zijn voormalige medevluchters Skujinš en Nils Brun doken met een minuut voorsprong de finale in. Twintig kilometer voor de finish werd het duo ingerekend. Meteen het signaal voor de mannen van de Ineos-Grenadiers om het gaspedaal in te duwen.

Het vingertje voor de critici

Laurens De Plus verrichtte opnieuw bergen werk in functie van kopmannen Geraint Thomas en Ethan Hayter. Samen met Andrey Amador dunde onze landgenoot het peloton uit. Toch bleef één gevaarlijke klant aan boord: Fernando Gaviria. De Colombiaan had echter niet gerekend op een perfecte sprinttrein van Ineos. Hayter werd in een zetel afgezet en rondde het teamwerk knap af. De Brit, maandag al goed voor winst in de proloog, legde zijn concurrenten het zwijgen op door met één vinger naar zijn mond te wijzen. Een duidelijke sneer naar de critici die hem woensdag verweten onoplettend te koersen. Jon Aberasturi was een verrassende tweede, Gaviria moest vrede nemen met de derde stek.

De leiderstrui van Rohan Dennis kwam niet in het gevaar. Vrijdag staat een zwaardere rit van 165,1 kilometer op het programma. De start en aankomst liggen in Valbroye. Onderweg moeten vijf klimmetjes van derde categorie overwonnen worden.