Het lijkt wel een still uit een film, maar toch is het werkelijkheid. Nasa’s Mars Ingenuity-helikopter maakte een foto van een deel van de landingsuitrusting van de Perseverance-rover waarmee het toestel de planeet bereikte.

Nadat de Perseverance-rover een jaar lang de rotsen van de krater waarin het geland was, had verkend, passeerde het toestel vlak bij zijn landingsplaats. De kleine robotachtige metgezel van de rover, het Ingenuity-helikoptertje, blijft de Perseverance intussen volgen en foto’s nemen van de missie.

Tijdens de 26e vlucht vorige week nam de helikopter tien foto’s terwijl hij bijna drie minuten in de lucht zweefde op een hoogte van zo’n 360 meter boven het oppervlak. Op een van de foto’s is de het rugschild van de landingsuitrusting van de Perseverance te zien. Dat deel was volgens Nasa de bovenste helft van de landingscapsule die Perseverance en Ingenuity beschermde toen ze door de atmosfeer van Mars vlogen. Opvallend: zelfs de parachute die de afdaling van de ruimtevaartuigen vertraagde, hing nog aan het wrak.

Volgende missie

De parachute en het rugschild kwamen los van de rover op iets meer dan twee kilometer van het oppervlakte van de rode planeet. Door een raketsysteem kon de Perseverance veilig landen, terwijl het schild en de parachute verderop in het noordwesten landden.

Een analyse van het wrak kan nuttig zijn voor Nasa’s volgende Marsexpeditie. Dan wordt het de bedoeling om rots- en aardestalen van Mars terug te brengen voor een meer gedetailleerde studie. Die missie, die de ‘Mars Sample Return’ werd gedoopt, zal twee ruimtetuigen op het oppervlak van Mars zetten. Het ene zal stalen verzamelen die door de Perseverance worden geboord, en de andere, kleine raket zal de monsters in een baan om de aarde brengen. Die worden daar door nog een ander ruimtevaartuig opgepikt en naar de aarde gebracht.