De slag om de Azovstal-fabriek in Marioepol is nog niet gestreden. Het Azov-regiment dat de site verdedigt, stuurde woensdag een video de wereld in waarin hun commandant rapporteert over de strijd die ze leveren. Een dag later bereikten beelden ons die beweren te tonen hoe een veldhospitaal bij de fabriek geraakt werd door een Russisch bombardement.