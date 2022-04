Paus neemt het op voor schoonmoeders: ‘Maar let ook op hoe u uzelf uitdrukt’

Op zijn wekelijkse toespraak brak Paus Franciscus een lans voor een keurige omgang met schoonmoeders. ‘Ze zijn vaak het slachtoffer van clichés.’

In wat een speech moest worden over respectvol omgaan met verschillende generaties, wijdde de kerkelijke leider even uit over het heikele thema schoonmoeders. Ook die behoren tot een andere generatie en verdient dus respect, zei de paus voor z’n publiek in Rome.

‘Ze is de moeder van diegene die je graag ziet. Maak ze dan op z’n minst gelukkig’, pleitte Franciscus. Volgens hem worden schoonmoeders te slecht voorgesteld. ‘Ze zijn vaak het slachtoffer van clichés. Ik zeg niet dat we ze zien als de duivel, maar de term “schoonmoeder” heeft toch al te dikwijls een negatieve bijklank.’ De paus noemde kleinkinderen krijgen ‘een van de mooiste zaken voor een vrouw’. ‘Wanneer haar kinderen kinderen krijgen, brengt haar dat terug tot leven.’

Let toch maar op

Al klonk toch geen eenzijdige loftrompet over de schoonmoeders. ‘Let ook op hoe u uzelf uitdrukt’, gaf de 85-jarige Franciscus -nochtans zelf geen ervaringsdeskundige- mee.

In 2015 bracht de paus zijn publiek nog aan het lachen met een schoonmoedergrap. ‘Families maken ruzie. Soms kunnen de borden er vliegen. Kinderen kunnen voor hoofdpijn zorgen. En dan heb ik nog niets gezegd over schoonmoeders.’