Oproep | Vangt u Oekraïense vluchtelingen op in uw huis?

Twee maanden geleden lanceerde de federale regering het project #PlekVrij, waarmee ze op zoek ging naar Belgische gezinnen die Oekraïense vluchtelingen in hun huis willen opvangen. De Standaard is op zoek naar getuigenissen. Hoe verloopt het samenleven tot nu toe? Wat zijn uw ervaringen? En op welke hindernissen botsen u en uw gezin? Mail uw ervaringen naar binnenland@standaard.be. Vermeld graag uw telefoonnummer, zodat we u kunnen opbellen. Alvast hartelijk bedankt.