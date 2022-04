Een sloopfirma is donderdag begonnen met de afbraak van La Rocca, de discotheek op de Antwerpsesteenweg in Lier. Liefst 37 jaar lang konden dansfanaten er terecht, maar oprichter Wim Van Ouytsel maakte in 2017 al bekend dat er een einde zou komen aan de dancing. Begin april ontstond er een brand waardoor het laatste geplande feestje niet meer kon doorgaan.