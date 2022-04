“Ramadan mubarak” de vastentijd is een feest, geen last

De ramadan, de heilige maand voor moslims, gaat zijn laatste dagen in. Journalist Sophie Faict volgde Ferhan Karakaya en haar familie de klok rond om de mooie momenten, de uitdagingen en de samenhorigheid in de ramadanmaand mee te beleven.





‘Mag je ook niet drinken?’ Het is een vraag die de gemiddelde moslim toch minstens een keer krijgt tijdens de ramadan. Maar de vastentijd is zoveel meer dan de onthouding van eten en drinken zolang de zon op is. Het is een één maand durend feest van bezinning en reflectie (en lekker eten ‘s avonds). De Antwerpse Ferhan Karakaya vertelt over de zielenvreugde die moslims door deze maand loodst.

