Podcasttips | Gooi die vuistdikke biografie van Poetin maar weg

Even terug naar zondag: toen zaten we op de redactie collectief af te tellen naar 20 uur. Pas dan mochten de Franse media berichten over de exitpolls en zou duidelijk worden wie de komende vijf jaar het presidentschap kreeg in Frankrijk. Om klokslag 20 uur kreeg Macron zijn contractverlenging.

De opgebouwde spanning sloeg om in totale bedrijvigheid. Het podcastteam had de microfoons al afgestemd, waardoor chef Buitenland Koen Vidal zijn drukke bezigheden kon onderbreken om to the point tekst en uitleg te geven bij de fel gecontesteerde president. Onze monteur werkte vervolgens tot diep in de nacht door om er een vloeiend geheel van te maken. Het resultaat lag maandagochtend netjes voor u klaar in uw podcastapp. Vive la France, vive le podcast!

Maandag hadden de Franse kranten ook nieuws uit ons land te melden: Le chanteur Arno, notre roi des Belges, est mort, schreef Le Parisien. Arno Hintjens overleed zaterdag aan pancreaskanker. Le plus beau was ontegensprekelijk een van de grootsten in de Belgische muziek. Niemand weet dat beter dan Peter Vantyghem. Hij heeft Arno talloze keren geïnterviewd en praat over de kracht en de passie van de zanger.

1. ‘Sorry about the kid’ kleeft gegarandeerd aan de ribben

Toen Alex McKinnon zijn vier jaar oudere broer, Paul, op 10-jarige leeftijd verloor bij een aanrijding voor de schoolpoort, verscheen een ouder koppel aan hun voordeur. Het echtpaar had 20 jaar eerder ook een kind verloren. Bij wijze van troost verzekerden ze het gezin dat het, hoewel ze nog elke dag aan hun zoon denken, dragelijker wordt met de jaren. De kleine Alex keek vanaf een afstandje toe. ‘20 jaar?! Get over it’, dacht hij.

30 jaar later heeft Alex een vierdelige podcast klaar over de dood van zijn broer en het rouwproces dat erop volgde. Dat proces is verre van afgelopen, maar dragelijker is het wel geworden. Soms is een litteken het beste waarop je kunt hopen. Een hockeymaatje van Paul, nu een volwassen man, raakt nog altijd amper uit zijn woorden. Zo erg zit hij te snotteren, wanneer hij terugdenkt aan die noodlottige dag.

Ik hoor je nu denken: zoveel miserie, waarom zou ik hier naar willen luisteren? Ik geef je geen ongelijk. Zeker de eerste aflevering laat horen hoe rauw het rouwen na al die jaren nog kan zijn. Maar er zijn genoeg redenen dat Sorry about the kidnu al tot de beste podcasts van het jaar wordt gerekend.

De omstandigheden van het overlijden leggen een extra laag van intrige op de vertelling. Paul werd omvergereden door een politiewagen en zijn ouders zijn jarenlang de strijd aangegaan tegen roekeloze ordehandhavers. ‘Sorry about the kid’ is letterlijk wat een tactloze agent hen kort na de feiten zei. Met het verloop van de afleveringen valt er ook een warmere gloed over de vertelling. Dat zit ‘m in verschillende zaken: de begripvolle therapeut die Alex begeleidt, de gedeelde herinneringen, de levenswijsheid die in de pijn vervat zit.

De twee uur durende zit kleeft aan de ribben. Gemakkelijk is deze podcast zeker niet. Tranen zijn niet uitgesloten, kippenvel en een krop in de keel zijn gegarandeerd. Wie ooit al een geliefde verloor, vindt er allicht ook een immense troost in.

2. Vergeet die vuistdikke biografie over Poetin, luister naar ‘Putin’

Wie is Poetin, de enigmatische leider die met ijzeren hand regeert over Rusland? Dat krijg je eigenlijk niet uitgelegd in een podcast van een half uur. En dus gooide BBC4 - het Britse equivalent van Radio 1 - er meteen tien afleveringen tegenaan. Is dat niet wat overdreven, vroeg ik aan journaliste Inge Schelstraete. Zij beluisterde ze alle tien. ‘Absoluut niet. Om de tegenstrijdigheden in Poetins leven te begrijpen, helpt het om de volledige context te kennen.’

‘De reeks houdt zich ook niet bezig met pietluttigheden of wetenswaardigheden, zoals zijn favoriete gerecht of hobby’s. Het is grondige journalistiek en vertelt alleen wat nodig is om te begrijpen waarom Poetin doet wat hij doet. Nu ik het volledig beluisterd heb, durf ik te zeggen dat ik de mechanismen achter deze oorlog beter begrijp.’ Kortom: de makers zijn in hun missie geslaagd.

Achter deze podcastbiografie zitten dan ook grote namen. Host Jonny Dymond heeft jarenlange ervaring als buitenlandcorrespondent van de BBC. Elke aflevering ontvangt hij een drietal experts die vertellen over Poetin. Zo hoor je in de première, over Poetins jeugd, Nina Chroesjtjova aan het woord. Als afstammeling van ex-premier Nikita Chroesjtjov ontmoette ze Poetin aan het begin van zijn carrière als politicus. Ze is lang niet de enige stem in deze podcast die Poetin persoonlijk ontmoette.

3. De slimste podcast over popcultuur is terug van weggeweest

Popcultuurnerds, zet jullie schrap. The New York Times heeft een nieuw seizoen van Still processing klaar. Daarin praten cultuurcritici Wesley Morris en Jenna Wortham honderduit over wat de film-, televisie-, of muziekwereld beheerst. Gender en raciale kwesties zijn daarbij hun stokpaardjes. Het duo doet dat al sinds 2016 en is geweldig op elkaar ingespeeld. Zelfs wanneer het onderwerp me matig interesseert, houd ik ervan om de radertjes van deze twee briljante breinen te horen draaien.

Het was dus even slikken toen Wesley Morris aankondigde dat hij dit seizoen alleen zou presenteren. Zijn compagnon werkt aan een boek en is op schrijfverlof. Ze wordt elke aflevering vervangen door een andere popexpert. In de seizoenspremière is dat Yale-professor Daphne E. Brooks, een muziekconnoiseur en cultuurwetenschapper. De academica haalt met Morris herinneringen op aan de Amerikaanse top 40 en zet vraagtekens bij de canonisering van popmuziek.

Toegegeven, niet elke aflevering van Still processing is even boeiend. Soms vervalt het enthousiaste gekakel in gepalaver. Ook de spreekstijl, zeg maar het geroep, van Wesley Morris is even wennen. Maar hun passie en branie leverden mij al vaak memorabele inzichten op. Luister bijvoorbeeld naar hun aflevering over het n-woord of waarom het Coachella-optreden van Beyoncé aanvoelde als een overwinning voor alle zwarte Amerikanen.

P.S. In december tipte ik nog Elon Musk: the evening rocket, over de ideologische wortels van de Tesla-topman. In het licht van de omstreden Twitterovername, kan ik die opnieuw hartelijk aanbevelen.

