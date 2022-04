Voetbalmakelaar Mino Raiola dan toch niet overleden: ‘Ik kan mezelf blijkbaar reanimeren’

Voetbalmakelaar Mino Raiola zou dan toch niet overleden zijn. Italiaanse media meldden eerder dat de 54-jarige Nederlander van Italiaanse afkomst aan zijn ziekte was bezweken, maar dat wordt nu door Raiola’s entourage ontkend.

José Fortes Rodriguez, de rechterhand van Raiola, meldde aan het Nederlandse NOS dat hij in kritieke toestand verkeert, maar niet overleden is. Intussen werd ook vanop de Twitter-account van Raiola zelf gereageerd: ‘Voor wie zich afvraagt wat mijn huidige gezondheidsstatus is: ik ben kwaad omdat ze mij al voor de tweede keer in vier maanden tijd gedood hebben. Ik kan mezelf blijkbaar ook reanimeren.’

Het was al langer bekend dat Raiola met zijn gezondheid sukkelt. Begin januari werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis, maar meer details werden toen niet vrijgegeven.

Raiola wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke voetbalmakelaars ter wereld. Hij werkt onder meer voor toppers als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en Paul Pogba. Er zitten geen Belgen in de portefeuille van de Nederlander, maar in het verleden werkte hij nog samen met Rode Duivel Romelu Lukaku.