Regering-De Croo wil expertengroep genre ‘Gems’ voor economische crisis

Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelt donderdag een achtkoppige expertengroep voor die de regering zal begeleiden bij de economische crisis. Leden moeten de wereldwijde situatie monitoren en de regering advies geven. Die kan dan ‘wellicht uitzonderlijke’ maatregelen nemen.

Bij het begin van de paasvakantie had premier De Croo al aangekondigd dat zijn regering volop zou moeten inzetten op de koopkracht van de bevolking en het concurrentievermogen van onze bedrijven. De eerste maatregel die hij nu aankondigt, is dat een expertengroep, bestaande uit vier Franstalige en vier Nederlandstalige economen, de regering daarbij zal helpen. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, zal de groep voorzitten.

De bedoeling is dat de professoren regelmatig bijeenkomen, en op maandelijkse basis een update voorbereiden voor de regering. Van maatregelen die op al tafel liggen, zal hen gevraagd worden de impact ervan in te schatten. ‘Dat biedt het voordeel dat er iets objectiever en wetenschappelijker naar de dingen kan worden gekeken’, zegt de woordvoerder van de premier. ‘Maar uiteindelijk blijft het de regering die de knopen moet doorhakken en het parlement die ze moet goedkeuren.’

Bertrand Candelon, professor aan UCL.

Bazooka op 1 mei

De noodkreten uit de maatschappij klinken luider en luider. Bedrijven staan voor een grote stijging van de loonkosten en vrezen de concurrentie met de buurlanden waar de automatische loonindexering niet bestaat. Gezinnen kunnen hun energiefacturen niet meer betalen en zien nu ook de voedselprijzen de hoogte inschieten. De socialisten maken zich op om volgend weekend, ter gelegenheid van 1 mei, uit te pakken met een bazooka, een drastische maatregel om de koopkracht op peil te houden. Door nu een expertengroep aan te kondigen, hoopt De Croo de lont nog even uit het kruitvat te houden.

Sarah Vansteenkiste is professor aan KU Leuven.

De druk is groot om doortastende maatregelen niet lang meer uit te stellen. ‘Maar wat we nodig hebben, zijn doordachte voorstellen’, zegt professor Koen Schoors (UGent), een van de experten. Hij trekt de parallel met het begin van de coronacrisis, toen hier de kritiek kwam dat China veel sneller maatregelen nam terwijl er hier gepalaverd werd. ‘Nu stellen de Chinezen vast dat er niet genoeg gevaccineerd is en zitten bewoners in grote steden al wekenlang opgesloten. Zaten wij dan zo fout met onze democratie en onze overlegstructuren?’

Koen Schoors.

Over die overlegorganen en adviescomités beschikt Vivaldi in normale tijden natuurlijk ook al. De vraag werpt zich op of Vivaldi te verdeeld is over economische thema’s om nu tot oplossingen te komen. Zowel binnen de regering als onder de professoren klinkt het dat dit om een zeer uitzonderlijke situatie gaat: een economie die eerst hard aantrekt na de coronacrisis, onmiddellijk gevolgd door een onrechtstreekse oorlog met kernmacht Rusland en een zelden geziene inflatie die voor een structurele schok zorgt. ‘Dat betekent dat er wellicht ook uitzonderlijke maatregelen zullen nodig zijn’, zegt Schoors.