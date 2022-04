Belfius vervangt topman verzekeringen

Belfius benoemt Frédéric Van der Schueren tot nieuwe topman van zijn verzekeringsactiviteit. Het mandaat van Dirk Vanderschrick werd niet verlengd.

De Vlaming Dirk Vanderschrick was een oudgediende van Belfius die nog uit de Bacob-stal kwam. Toen Belfius in 2011 losgeweekt werd van Dexia, kreeg hij mee de taak de bank weer op te bouwen. Vier jaar geleden schoof hij door van de banktak naar de verzekeringstak waarvan hij ceo werd. Maar Belfius besloot zijn mandaat niet te vernieuwen. In een persbericht zegt Belfius dat de 55-jarige Frédéric Van der Schueren, de financieel directeur van Belfius Insurance, Vanderschrick opvolgt.

Van der Schueren is een oudgediende van Belfius. Hij heeft een MR-etiket en dat maakt dat sommigen suggereren dat zijn benoeming een politiek kantje zou hebben. Iets wat Belfius met klem ontkent. Vander Schueren wat tot vorig jaar ook voorzitter van de Nationale Loterij.

Met het vertrek van Vanderschrick is het op korte termijn een tweede topdirecteur bij Belfius die verdwijnt. Eerder besloot directeur Geert Van Mol Belfius te verlaten. De Oost-Vlaming werd co-ceo van de West-Vlaamse projectontwikkelaar Steenoven.

Belfius is een bank die een diepe crisis overwon en een plaats verwierf bij de leidende financiële instellingen. De vraag voor Belfius is wat na de jaren van heropbouw komt nu de bankverzekeraar tevreden kan zijn over het afgelegde parcours.