Ex-Miss België Ilse De Meulemeester veroordeeld voor schriftvervalsing

De correctionele rechtbank heeft Ilse De Meulemeester (50) schuldig bevonden aan schriftvervalsing, maar ze krijgt geen straf opgelegd.

De Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems, eigenaar van de bekende Frituur Number One in Antwerpen, had een klacht ingediend tegen Ilse De Meulemeester nadat hun relatie vertroebeld was geraakt. De zestiger, die een groot bewonderaar van haar was, had de ex-Miss België overladen met cadeaus, naar zijn bewering goed voor in totaal 2,8 miljoen euro.

Toen zijn verwachtingen van hun relatie niet werden ingelost, voelde hij zich opgelicht. Hij vertelde in zijn klacht dat hij onder druk werd gezet om geld, goud en luxegoederen aan haar over te maken. De Meulemeester werd na onderzoek buiten vervolging gesteld voor oplichting en afpersing. Perdaems werd in oktober 2021 veroordeeld tot twee jaar celstraf met uitstel. Nadat duidelijk was geworden dat de ex-Miss geen toekomst met hem wilde, was hij haar beginnen te stalken. In april 2013 reed hij haar auto tot twee keer toe aan.

Goudstaven

De Meulemeester werd wel naar de rechtbank verwezen voor witwassen en schriftvervalsing. Ze zou in de periode 2011-2013 wel een aantal dubieuze transacties hebben uitgevoerd. Zo verkocht ze een aantal goudstaven, die vermoedelijk afkomstig waren van het zwart vermogen van Perdaems. De opbrengst van die verkoop zou zijn aangewend om de aankoop van Porsches te financieren. ‘Waar het geld ook vandaan kwam, het kan geen legale herkomst hebben, want mevrouw gaf in die periode een belastbaar inkomen aan van 0 euro’, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van vijftien maanden. De verdediging van De Meulemeester pleitte onschuldig, omdat De Meulemeester niet kon weten dat het gekregen geld zwart geld was.

De rechtbank oordeelde donderdag dat De Meulemeester wel schuldig is aan schriftvervalsing, maar niet aan witwassen. De rechtbank vond een eenvoudige schuldigverklaring voldoende, ze krijgt dus geen straf opgelegd.