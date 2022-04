Inflatie niet verder gestegen, voedingsprijzen wel hoger

Voor het eerst sinds januari 2021 neemt de inflatie niet verder toe. Maar de voedingsprijzen zijn wel verder de hoogte ingeschoten.

In april lag het prijsniveau in België 8,3 procent hoger dan een jaar geleden. Dat stijgingspercentage is identiek aan dat van maart. Het betekent dat voor het eerst in ruim een jaar de inflatie niet gestegen is. De cijfers komen van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Toch is het te vroeg om te concluderen dat de inflatiepiek achter ons ligt. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energie en verse voeding, is wel fors gestegen. In april kwam dit cijfer uit op 4,08 procent, tegenover 3,75 procent in maart. Dat de algemene inflatie niet verder steeg, had te maken met de energie. Aardgas en elektriciteit zijn nu minder duur dan enkele weken geleden. Deze producten hadden dus een dempend effect op het algemene inflatiepeil. De prijzen voor voedingsproducten, die voor de modale consument erg voelbaar zijn, stijgen steeds sneller. Voeding is nu 5,09 procent duurder dan een jaar geleden. Ter vergelijking: in november was voeding nog maar 0,47 procent duurder dan 12 maanden eerder. Dat komt doordat de hogere energieprijzen met vertraging hun weg vinden in de rest van de economie. Hogere kosten voor transport, arbeid en energie worden nu doorgerekend in de productprijzen.

Enkele voedingsproducten springen eruit. Brood is nu 10,2 procent duurder dan een jaar geleden. Granen (een grondstof voor bijvoorbeeld pasta) zijn in die periode 9,3 procent duurder geworden. Maar vooral eetbare oliën zijn sterk in prijs gestegen: het gaat om een stijging van 25,4 procent in een jaar tijd.

Bij deze voedingsproducten speelt de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol. Dit land is een belangrijke graanproducent, en de vrees dat deze productie zal wegvallen op de wereldmarkt heeft de prijzen op de grondstoffenbeurzen omhoog gejaagd. Ook produceert Oekraïne veel zonnebloemolie. Het wegvallen van de Oekraïense export heeft een jacht op andere plantaardige oliën ingezet. Daardoor is bijvoorbeeld ook olijfolie in prijs gestegen.

Energie is nu 54 procent duurder dan een jaar geleden, terwijl vorig maand nog een inflatie van 57 procent werd opgetekend. Maar de prijzen van gas en stroom zijn zeer volatiel, en het is niet zeker dat dit het begin is van een structurele afname van de hoge prijzen. De gasprijs bijvoorbeeld schoot deze week opnieuw omhoog nadat bekendraakte dat Polen en Bulgarije geen gas uit Rusland meer zullen ontvangen.