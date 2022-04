‘The Guardian’ looft Vlaamse opwaardering van architectuur: ‘van grap naar geniaal’

De invloedrijke Britse krant The Guardian kijkt lichtjes jaloers naar de jongste architecturale werken in Vlaanderen. De Vlaamse aanpak om indrukwekkende architectuur het straatbeeld in te loodsen, is volgens de auteur zelfs een voorbeeld.

Ooit gold België als een van de lelijkste landen ter wereld, schrijft de krant. Ze baseren zich daarvoor op stadsarchitect Renaat Braem. Die zei in 1961 dat België niet bijdraagt aan moderne architectuur. ‘Het ligt niet aan welvaart of vaardigheid, er is gewoon geen interesse’, was zijn harde oordeel.

Eind jaren 90 gooide Vlaanderen het roer om, schrijven de Britten vandaag in hun krant. ‘Het was minister van Financiën Wivina Demeester (CD&V) die een kantelmoment in gang zette’, legt de krant uit. Demeester moest twee nieuwe overheidsgebouwen in Brussel openen, maar vond de omgeving zo treurig dat ze de Vlaamse Bouwmeester in het leven riep. Kort na die aanstelling kwam de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Een ogenschijnlijk klein initiatief, maar wel een gamechanger en voorbeeld, schrijft The Guardian. ‘Van grap naar geniaal’, vatten ze samen.

Provinciehuis Antwerpen

Team en mindset

‘Het is anders dan de toxische cultuur van de klassieke open internationale competitie. Vlaanderen durft het aan om anders te werken: er komt geen ontwerp, maar wel een intentieovereenkomst. Het team van de Vlaamse Bouwmeester selecteert dan projecten. Grote, kleine, lokale en internationale bedrijven maken kans. Twee keer per jaar worden de projecten aangekondigd.’ Het gaat volgens de Britten om het juiste team en de juiste mindset in plaats van het finale ontwerp. ‘Dat creëert rijkere resultaten.’

De watersilo in Beersel. Foto: BELGAIMAGE

‘Sindsdien gaat de kwaliteit van de Vlaamse architectuur pijlsnel omhoog.’ Daarbij geven ze enkele Vlaamse parels die ze wel kunnen smaken, waaronder het Havenhuis in Antwerpen, de Speelpleinstraat / 51N4E in Antwerpen, de watersilo in Beersel, het provinciehuis van Antwerpen, de Krook in Gent en het crematorium in Kortrijk.

Heel wat bibliotheken, concertzalen of scholen hebben volgens de Britse auteur iets te bieden. Zelfs heel wat Britse firma’s en architecten kijken naar Vlaanderen om hun creativiteit aan te wakkeren.

In het Verenigd Koninkrijk ligt de lat vaak te hoog en grijpen kleine architecten vaak naast mooie projecten, vindt de auteur. ‘Wie een school of ziekenhuis wil bouwen, moet er al minstens een gebouwd hebben. Idealiter dezelfde.’