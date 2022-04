Nieuwe gevangenenruil tussen Moskou en Washington: Amerikaanse marinier geruild voor Russische piloot

Na lange onderhandelingen hebben Moskou en Washington een akkoord gevonden voor een gevangenenruil. De voormalige marinier Trevor Reed, die negen jaar cel uitzat in Rusland, werd geruild voor de Russische piloot Konstantin Jarosjenko. Reed werd volgens zijn familie en de Amerikaanse overheid onterecht veroordeeld.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft ‘moeilijke beslissingen’ moeten nemen om de vrijlating van Trevor Reed te verkrijgen. Biden besprak de gevangenenruil al met zijn Russische collega Vladimir Poetin tijdens hun ontmoeting in juni vorig jaar in Genève. De aankondiging van de nieuwe gevangenenruil komt als een verrassing, vooral vanwege de bijzonder gespannen relatie tussen de twee landen door de oorlog in Oekraïne.

Jarosjenko zit al sinds 2010 opgesloten in de Verenigde Staten. Zijn naam kwam eerder al in Russische media voorbij in berichten over een eventuele gevangenenruil met de Amerikanen.

Reed werd in 2020 veroordeeld tot negen jaar celstraf in een Russische gevangeniskolonie. Hij werd beschuldigd van een gewelddadige aanval op twee politieagenten in Moskou na een dronken feestje toen hij er zijn vriendin bezocht. Reeds familie en Amerikaanse functionarissen hebben altijd beweerd dat de aanklacht tegen de voormalige Amerikaanse marinier vals waren.

Volgens het Witte Huis was het proces tegen Reed ‘absurd theater’ en werden zijn aanklachten verzonnen om Reed ooit als onderhandelingstroef te kunnen gebruiken. Het benadrukt in een persbericht nog dat de overheid zich ‘zal blijven inzetten om andere Amerikanen die nog onterecht opgesloten zitten in Rusland te herenigen met hun naasten’.