Niemand minder dan Wout van Aert duikt op in een promovideo voor de Red Bull Zeepkistenrace die zal plaatsvinden op 4 september. Dit jaar zal er gestreden worden op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps. In de video is te zien hoe Van Aert de Raidillon, de beroemde steile bocht in het parcours, beklimt op zijn koersfiets. Daarna gaat hij pijlsnel terug naar beneden in een zeepkist van zijn sponsor Red Bull.