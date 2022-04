Kunstliefhebbers kunnen virtueel aandeel van deze Ensor kopen

Koop eens een virtueel aandeel van een topwerk: zo afficheert het KMSKA zijn crowdfundingsactie rond Carnaval de Binche van Ensor.

Het ­schilderij, uit 1924, sluit aan bij de typische maskermotieven van de Oostendse kunstenaar. Het KMSKA krijgt het werk, uit een ­privécollectie, voor tien jaar in bruikleen. Het is gekocht door een groep investeerders voor 1,2 miljoen euro.

Kunstliefhebbers kunnen mede-eigenaar worden door zich Art Security Tokens aan te schaffen. Het schilderij dient daarbij als ­onderpand. Instappen kan vanaf 150 euro via het Rubey-platform.

In vergelijking met nft’s opereren Art Security Tokens, die ook blockchaintechnologie gebruiken, in een streng geregulariseerde markt.

Het innovatieve financieringsmodel moet de overheid tegemoetkomen. Ze ondersteunt musea voor aankoop via het Topstukkenfonds van de Vlaamse gemeenschap, maar is op de kunstmarkt geen grote speler. Minister Jan Jambon (N-VA) noemt deze formule, die voor het eerst in Europa gehanteerd wordt, ‘een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking’.