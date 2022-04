Voetbalanalist Johan Derksen stelt verhaal over kaars bij en weigert excuses

De Nederlandse tv-figuur en voetbalanalist Johan Derksen heeft in het programma Vandaag inside gereageerd op de ophef die ontstaan is over het verhaal dat hij dinsdag verteld heeft in dat programma. Daarin bekende hij naar eigen zeggen een verkrachting, al heeft hij zijn verhaal bijgesteld. ‘Ik heb haar niet gepenetreerd met die kaars.’ De commotie raakt hem amper, zei hij woensdagavond.

Derksen (73) ligt sinds dinsdagavond onder vuur na uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voetbalanalist bekende in Vandaag inside dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een vrouw heeft gestoken die bewusteloos was door de drank. ‘Erin gestopt’, waren de letterlijke woorden van Derksen. ‘Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen’, voegde die er nog aan toe. ‘Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen.’

Het verhaal van Derksen werd dinsdag met enthousiast gelach ontvangen door publiek en de andere gasten.

Door die uitspraken regende het woensdag kwade reacties. Eerder op de dag zei Derksen al geen excuses aan te bieden voor zijn ‘bekentenis’ - ‘Ik neem er geen woord van terug’ - en woensdagavond kwam hij er in Vandaag inside nog eens op terug. De Nederlander zei er dat hij vindt dat hij met zijn verhaal niets mis heeft gedaan en puur een context wilde schetsen van de jaren zeventig.

‘In de context van wat er nu gebeurt en hoe er nu op gereageerd wordt, heb ik willen stellen hoe dat in de zeventiger jaren ging. Ik vind het een beetje laf als ik zelf mijn hand niet in eigen boezem steek, dat ik zo’n Johnny (De Mol, nvdr) aan de hoogste boom hang.’ Derksen reageerde gisteren met zijn verhaal op de nieuwe beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Johnny de Mol.

Verder zei Derksen nog te vinden dat hij zich juist kwetsbaar opstelde. ‘Ik heb geen enkele aanleiding om mijn excuses aan te bieden.’ Verder vond de analist vooral dat ‘de woke cancelgemeente weer heel actief is geweest vandaag’. Hij kondigde aan dat hij in de uitzending eenmalig wilde ‘uitleggen’ wat hij wél bedoelde. ‘En anders draag ik alle consequenties die eraan vastzitten’, voegt hij er aan toe.

‘Niet gepenetreerd’

Ook over het verhaal zelf had de tv-figuur wat te zeggen. ‘Het was zo’n hele grote kaars, op zo’n grote sokkel. Die hebben we tussen haar benen gezet. Die stond de lucht in. Ik heb haar daarmee niet gepenetreerd. Maar het blijft onbeschaafd. Ik heb gewoon willen aantonen dat het tijdsbeeld zo was, terwijl je daar nu voor neergesabeld wordt.’ Hij voegde er nog aan toe dat hij het een verhaal voor op café vindt en dat hij zich 25 jaar na datum niet gaat verontschuldigen. ‘Ik weet niet eens hoe ze heet.’

Derksen zegt dat hij met het verhaal wilde duidelijk maken ‘dat Nederland bol staat van de hypocriete mensen die zich misdragen en tegelijkertijd mensen aan de schandpaal nagelen’. Hij weigert excuses te maken.

Ongeloofwaardig

Advocaat Sébas Diekstra noemt de nadere uitleg van Derksen alvast ongeloofwaardig. Diekstra vertegenwoordigt een aantal slachtoffers van The Voice of Holland. ‘Dit komt alles behalve geloofwaardig over en lijkt meer een zielige poging om Johan Derksen als stamgast bij het programma te redden’, zegt hij.

Mariëtte Hamer, commissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag van de regering, veroordeelde Derksen. ‘Ontluisterende televisie’, zo noemde ze zijn bekentenis. Hamer vindt het ‘denigrerend en kwetsend’ voor slachtoffers van seksueel geweld