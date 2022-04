Poetin dreigt met ‘bliksemsnelle’ vergelding bij inmenging

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag uitgehaald naar de bondgenoten van Oekraïne.

Wie zich van buitenaf inmengt en zo een voor Rusland onaanvaardbare bedreiging wordt, moet weten dat het antwoord ‘bliksemsnel, vlug’ zal zijn. Dat zei Poetin woensdag in Sint-Petersburg.

‘We hebben daarvoor alle instrumenten’, zei Poetin op een bijeenkomst met topfunctionarissen. ‘En we bluffen niet. We zullen ze gebruiken als het nodig is. En ik wil dat iedereen dat weet.’ De nodige beslissingen zouden al genomen zijn.

Tegelijk beweerde Poetin dat de westerse pogingen mislukt zijn om de Russische economie met sancties te versmachten. De ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, zoals Poetin de oorlog noemt, zal alle vooropgestelde doelstellingen bereiken, zei hij.

Poetin bracht ook de kernwapens van het land in verhoogde staat van paraatheid, als waarschuwing aan het militaire bondgenootschap van de Navo. Eerder waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov al dat er een reëel gevaar is voor een nucleaire oorlog komt.

Dat Oekraïne zware wapens krijgt uit het Westen, wordt in Moskou almaar meer gezien als een aanval op Rusland. Het leidt ook tot toenemende frustratie. Het maakt dat hij zijn militaire doelen (voorlopig) niet haalt.