Zonnig met zachte temperaturen

Het wordt donderdag overwegend zonnig, al zijn er soms wat hoge sluierwolken. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 graden aan zee, 14 graden in de hoge Ardennen en 17 tot 19 graden in de meeste andere streken. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond verdwijnen de lokale stapelwolken en wordt het nagenoeg helder. Het blijft droog met minima van 2 tot 8 graden.

Vrijdag wordt het gedeeltelijk tot tijdelijk zwaarbewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen of ontwikkelen er zich enkele buien. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 18 graden in Belgisch Lotharingen.

Zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er kunnen een paar lokale buien vallen, maar meestal blijft het droog. Met maxima van 9 à 10 graden in de Hoge Ardennen tot 13 à 14 graden in het centrum is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Zondag verandert het weerbeeld weinig en is het dus soms zwaarbewolkt, met kans op enkele lokale buien en met maxima van 10 tot 15 graden.

Maandag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 11 graden vlak aan zee en 16 à 17 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen. Dinsdag zijn er eerst opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten. Mogelijk valt er pas ‘s avonds of dinsdagnacht neerslag. De maxima schommelen van 13 à 14 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 16 à 17 graden in het centrum van het land.