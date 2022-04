Musk verloor door Twitter-deal al 40 miljard dollar op zijn aandelen Tesla

Tesla zakte gisteren 12,2 procent op de beurs, na het nieuws dat Elon Musk Twitter zal overnemen. Musk is door die daling al 40 miljard dollar armer.

Of de overname van Twitter door Musk een goede zaak is, daar zijn de meningen over verdeeld. Wie duidelijk niet opgezet waren met de overname, waren veel aandeelhouders van Tesla. Het aandeel zakte gisteren, dinsdag, met 12,2 procent. Op een bepaald moment bedroeg het verlies zelf 20 procent.

Dat verlies komt deels doordat alle technologiebedrijven de voorbije dagen sterk in waarde zakten. Tesla veerde vorige week nog op, na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Maar het lijkt er sterk op dat de aandeelhouder van Tesla schrik heeft dat Elon Musk een te groot pakket aandelen moet verkopen om de overname van Twitter gefinancierd te krijgen. De vraag reist ook hoe de overbezette Musk alles zal bolwerken, als ceo van Tesla en SpaceX. Twitter zal ongetwijfeld een deel van zijn schaarse tijd vergen.

Of Musk al veel aandelen verkoopt, is niet bekend. Een officiële mededeling is er nog niet. Vandaag, woensdag, herstelt het aandeel wat met een winst van 1,9 procent.

Financieren met schulden

Musk zou de overname onder meer financieren met 25 miljard dollar aan schulden. 20 miljard zou Musk rechtstreeks betalen. Aangezien de rijkste man ter wereld over 2 à 3 miljard dollar cash beschikt, moet hij een deel van zijn vermogen te gelde maken om aan cash te geraken. De meest logische optie is aandelen Tesla verkopen, en dat voor 18 miljard dollar, wat overeenstemt met zo’n 2 procent van het kapitaal van Tesla. Musk heeft 17,5 procent in Tesla. Musk zal wel meer dan 2 procent van zijn aandelen moeten verkopen omdat hij bij de verkoop meerwaardebelasting moet betalen op de verkoop van zijn aandelen Tesla.

• Het brokkenparcours van Twitter

Daarmee is de kous nog niet af. Interne Tesla-regels staan Musk toe om slechts een kwart van de waarde van een aandeel in onderpand geven. Dat heeft hij al bij de helft van de aandelen gedaan, die aandelen mag hij dus niet verkopen. Van het ‘vrije’ deel moet hij dus een deel verkopen om aan voldoende cash te geraken en nog een deel in onderpand te geven.

Volgens berekeningen van persagentschap Bloomberg zou het wel eens heel nipt kunnen worden. Zeker in het geval van een stevige koersdaling van Tesla dreigt Musk onder water te komen staan: het bedrag van zijn lening is hoger dan de waarde van de aandelen Tesla in onderpand. Wellicht dat Musk andere aandeelhouders aan boord haalt bij Twitter, waardoor hij zelf minder moet uitgeven. Daarvoor moet hij wel een solide toekomstplan kunnen voorleggen.

Gaat de overname wel door?

De overname van Twitter heeft Musk al bijna meer gekost heeft dan de totale waarde van Twitter. Sinds 4 april, toen hij de overname aankondigde, zakte het aandeel Tesla met 20 procent. Voor Musk was dat een papieren verlies van 40 miljard dollar, bijna evenveel als zijn bod op Twitter.

De kans dat de overname helemaal niet doorgaat is reëel. De Financial Times berichtte dat Musk zich met een boete van 1 miljard dollar aan de volledige deal kan onttrekken. Ook het aandeel Twitter noteert aan 48,6 dollar, een flink eind onder de 54,2 dollar die Musk biedt. Dat betekent dat heel wat beleggers niet overtuigd zijn dat de overname doorgaat.