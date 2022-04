Anderlechtse vrouwen voor vijfde keer op rij kampioen

De vrouwen van Anderlecht hebben zich met een ­felbevochten 0–1-zege bij OH Leuven verzekerd van hun vijfde titel op rij. De kampioenenwedstrijd gaf goed het hele seizoen weer: het jeugdige OHL bood aardig weerwerk, maar uiteindelijk haalde de onversneden klasse van Anderlecht toch de bovenhand.

Na een kwartier bracht Stefania Vatafu Anderlecht op voorsprong met een heerlijke streep vanop een meter of 25.

• De groeipijnen van het vrouwenvoetbal

Paars-wit was de betere ploeg na de pauze, maar zette dat niet om in al te veel kansen. OHL kwam rond het uur beter in de wedstrijd, maar de gelijkmaker kwam er niet. Zo haalde Anderlecht zijn vijfde ­titel op rij binnen. Vijf op een rij, daar kan je alleen maar je hoed voor afnemen. Hoe meer de ­tegenstand – met OHL voorop – professionaliseert, hoe meer dat een noemenswaardige verdienste wordt. Die vijfde titel op rij betekent meteen ook een afscheid door de grote poort voor coach Johan Walem, die het na één seizoen al voor ­bekeken houdt.

Op naar de dubbel?

En zo blijft Anderlecht toch een stevig maatje te groot voor de verzamelde tegenstand in België. OHL strubbelde dit ­seizoen wel aardig tegen, maar in de play-offs viel er opnieuw niets te beginnen tegen paars-wit. Het telt nu al elf punten voorsprong op de Leuvenaars, die nog twee wedstrijden af te werken hebben. Anderlecht wacht alleen nog een beleefdheidsbezoekje aan Club Brugge. Anderlecht kan zijn seizoen wel nog mooier maken door de dubbel binnen te halen in de bekerfinale tegen Standard.