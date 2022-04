Meerdere Franse steden zonder internettoegang na vandalisme

Door opzettelijke schade aan het glasvezelnetwerk in het oosten van Frankrijk hebben verschillende grote steden woensdag zonder internettoegang gezeten. Het gerecht is een onderzoek gestart, zo meldt het parket van Parijs.

De website Zone ADSL registreerde de afgelopen 24 uur 9.156 internetpannes, voornamelijk bij klanten van netwerkoperator Free, en in mindere mate ook bij operator SFR. De beschadigingen zouden woensdag rond 4 uur hebben plaatsgevonden. Drie van de vier backbones van Free werden vernield. Deze backbones verbinden het internetverkeer tussen verschillende regio’s via hogesnelheidsvezels en dienen als knooppunt. Hierdoor worden meteen hele regio’s afgesneden door de schade. Netwerkoperator SFR bevestigt ook meerdere insnijdingen in hun glasvezelkabels in de buurt van Lyon en in Ile-de-France. De getroffen kabels maakten de verbinding Parijs-Lyon en Parijs-Straatsburg.

Ook Netalis, de alternatieve netwerkoperator voor professionals, ondervond problemen in het oosten van Frankrijk, ‘hetzij zeer ernstige vertragingen hetzij zeldzame dienstonderbrekingen van iets meer dan twee uur’. Directeur Nicolas Guillaume is van plan klacht in te dienen: ‘Gaat het om een daad van cyberterrorisme? Misschien. Er was een grote impact op het netwerk omdat de aanvallen goed gecoördineerd waren door mensen die kennis hebben van de werking van het netwerk.’

‘De schade aan de kabels werd bevestigd in Ile-de-France, impact op het vaste en mobiele netwerk’, tweette de Franse staatssecretaris van Digitale Zaken Cédric O.

Onderzoek geopend

De cyberafdeling van het openbaar ministerie heeft onderzoek geopend naar ‘aantasting van eigendom waardoor de fundamentele belangen van de natie kunnen worden geschaad’, ‘belemmering van een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem’ en ‘criminele samenzwering’.

In maart 2020 werd in de buurt van Parijs al eens telecomkabel opzettelijk doorgesneden, waardoor tienduizenden klanten van telecomreus Orange tijdelijk geen internettoegang hadden en datacenters werden ontregeld. Orange en netwerkoperator Bouygues Telecom maken geen gebruik van de getroffen verbindingen en ondervinden geen hinder.