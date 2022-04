Brand in herenhuis in Etterbeek eist dodelijk slachtoffer

In het herenhuis in de Brusselse gemeente Etterbeek waar woensdagavond een felle brand heeft gewoed, is een stoffelijk overschot aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de bejaarde bewoner van het pand. Dat meldt de Brusselse brandweer. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

Het vuur in de woning werd omstreeks 18.15 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een uitslaande brand te gaan op de derde verdieping en de zolder van het pand. De brandweer had heel wat moeite om de vlammen te bestrijden, onder meer omdat er heel wat spullen opgestapeld stonden in de woning en door de houten vloeren van de woning. Uiteindelijk brandden zowel de zolderverdieping als de derde verdieping uit. De lagergelegen verdiepingen hebben waterschade opgelopen door het bluswater.