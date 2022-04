Onderzoek naar Brits Conservatief parlementslid voor porno kijken in parlement

Vrouwelijke Conservatieve parlementsleden klagen seksisme aan van verschillende van hun mannelijke collega’s. Een prominent parlementslid zou op zijn telefoon naar porno hebben gekeken tijdens een zitting in het Lagerhuis.

Volgens de Britse krant The Guardian kwamen twaalf tot veertien vrouwelijke parlementsleden van de Conservatieve partij maandagavond bijeen met Chris Heaton-Harris, het parlementslid dat verantwoordelijk is voor de fractiediscipline, om te klagen over seksisme in de partij. Ze klaagden aan dat een mannelijke collega in het Lagerhuis in hun bijzijn naar porno had gekeken. De naam van het parlementslid werd niet bekendgemaakt. ‘De zaak wordt onderzocht’, vertelde een woordvoerder van Heaton-Harris. ‘Dit gedrag is volstrekt onaanvaardbaar en er zal actie worden ondernomen.’

De vrouwen kaartten ook seksistisch gedrag van andere Conservatieve politici aan. Zo riepen ze op tot actie tegen drie kabinetsministers die het onderwerp zouden zijn van een onderzoek naar ongepast seksueel gedrag.

De kwestie kwam woensdag ook aan bod tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis. Van premier Boris Johnson wou Caroline Lucas, parlementslid van The Green Party, weten of seksuele intimidatie een reden voor ontslag kan zijn. ‘Uiteraard is dergelijk gedrag ontoelaatbaar en een mogelijke reden voor ontslag’, bevestigde Johnson.

70 klachten

De nieuwe klacht volgt op aantijgingen die The Sunday Times vorige week uitbracht. De krant maakte melding van zeventig klachten waarin 56 Britse parlementsleden van seksueel wangedrag worden beticht. Ook hier werden geen namen genoemd, maar volgens de krant zouden er drie regeringsleden bij betrokken zijn.

De klachten variëren van ongepaste seksuele opmerkingen tot seksuele intimidatie. In minstens één geval zou er volgens de krant sprake zijn van strafrechtelijke feiten. Daarbij zou een parlementslid een personeelslid hebben omgekocht in ruil voor seksuele gunsten.