Telenet verhoogt tarieven én beloont bestuur beter

Telenet zal op 19 juni zijn abonnementen voor internet, televisie en telefonie 4,70 procent duurder maken. ‘Een gevolg van de hoge inflatie’, meldt het telecombedrijf. ‘Die heeft een impact op onder andere de loonkosten en prijzen van energie en technologische apparatuur.’

Klanten zullen de komende weken op de hoogte worden gebracht. Een aantal tarieven wijzigen niet, zoals die van de Base-abonnementen, entertainmentpakketten Streamz en Play Sports en tarieven voor verbruik buiten de bundels.

Telenet is niet de eerste die de tarieven verhoogt. Ook concurrenten Proximus en Orange hebben dit jaar al prijsverhogingen doorgevoerd of aangekondigd. Bij Orange was dat zelfs de tweede prijsverhoging in een halfjaar tijd.

Wel opvallend is dat Telenet op dezelfde dag als de prijsverhoging bekendmaakte dat de aandeelhouders ook het vergoedingenplafond voor de leden van de raad van bestuur hebben geschrapt. Per vergadering krijgen die – naast hun vaste vergoedingen – 3.500 euro. Tot nu was de som van die zitpenningen geplafonneerd op 24.500 euro per jaar. Dat plafond verdwijnt dus, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Telenet wil ‘vermijden dat het geen beroep meer zou kunnen doen op zijn bestuurders omdat ze er geen extra geld meer voor krijgen’. Telenet breidt zijn raad van bestuur ook uit van negen naar elf leden. (pvm, belga)