Hij zou oorspronkelijk niet starten in de Ronde van Romandië, maar in de eerste rit in lijn greep onze landgenoot Dylan Teuns wel de bloemen. Teuns, vorige week goed voor de zege in de Waalse Pijl, remonteerde in extremis Rohan Dennis in een aankomst bergop. Die laatste neemt wel de leiderstrui over van Ethan Hayter, die pijnlijk ten val kwam in de finale.