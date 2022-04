Geen fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek: wat ging er mis?

Vorige week werd de fusie van Boortmeerbeek en Mechelen met veel trots aangekondigd. Maar dat was buiten de inwoners van Boortmeerbeek gerekend, de fusie komt er niet. Waarom liggen fusies zo gevoelig?





De gemeentebesturen van Mechelen en Boortmeerbeek hadden zich duidelijk misrekend. Honderden inwoners van Boortmeerbeek kwamen op straat, en ondanks pogingen van burgemeester Karin Derua gaat de fusie – althans voorlopig – niet door. In deze podcast schetsen we waar het misging en hoe fusies dan wél succesvol afgerond kunnen worden.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie en reportage Piet Martens | Eindredactie Kaja Verbeke | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.