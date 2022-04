Voetbalanalist Johan Derksen in opspraak na bekentenis verkrachting: ‘Het was een jeugdzonde’

De Nederlandse voetbalanalist Johan Derksen is in opspraak geraakt, nadat hij dinsdagavond op televisie terloops een verkrachting heeft opgebiecht. Derksen vertelde hoe hij jaren geleden na een avondje uit bij een bewusteloze vrouw een kaars in haar vagina gestoken heeft.

De feiten zouden dateren van toen Derksen 22 was, hij is inmiddels 73. De oud-voetballer vertelde het verhaal in het televisieprogramma Vandaag Inside, als reactie op het nieuws van eerder die avond dat presentator Johnny de Mol tijdelijk zijn werkzaamheden voor het programma HLF8 neerlegt vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik.

‘Als ik eraan terugdenk, je schaamt je kapot’, vertelt Derksen dinsdagavond op televisie. ‘Het is een heel smerig verhaal, maar dat soort dingen gebeurde. Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We gingen mee naar die woning en die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Ik weet nog wel en ik ben er niet trots op... Die juffrouw lag bewusteloos op de bank en er stond zo’n grote kaars. Die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan.’

Door zowel het publiek als de andere gasten in het programma wordt het verhaal van Derksen met enthousiast gelach ontvangen. ‘Hoe groot was die kaars?’ wil gast Steven Brunswijk weten. ‘Het is maar goed dat er geen honkbalknuppel lag’, grapt tafelheer René van der Gijp. Ook wil hij weten of de mannen de kaars voor vertrek nog hadden aangestoken.

Presentator Wilfred Genee reageert in de uitzending op de uitspraken van Derksen met ‘dat is wel een beetje een apart verhaal’.

Talpa Network, eigenaar van zender SBS6 waar Vandaag Inside uitgezonden wordt, laat woensdag weten de zaak verder te onderzoeken. ‘Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken’ zegt een woordvoerder tegen onder meer NU.nl. ‘We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan.’ Het Nederlandse openbaar ministerie laat aan persbureau ANP weten op een later moment met een reactie te komen.

Derksen lijkt zich er tijdens de uitzending al van bewust dat hij een strafbaar feit opbiecht, wanneer hij concludeert: ‘daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen’ en terloops opmerkt dat een officier van justitie de gebeurtenis ‘technisch gezien’ kan uitleggen ‘als verkrachting’.

Geen excuses

Derksen is alvast niet van plan om zijn excuses aan te bieden, noch voor zijn daad van destijds, maar ook niet voor zijn uitspraken. ‘Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan’, laat de oud-voetballer weten aan AD. ‘Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen.’

Het is niet de eerste keer dat Derksen in opspraak raakt met uitspraken die hij op televisie doet. In 2018 noemde hij twee jongens die een petitie waren gestart om voetbalvelden homovriendelijker te maken ‘twee hysterische jonge homootjes’. Datzelfde jaar verkleedde mede-voetbalanalist René van der Gijp zich op tv als vrouw, als verwijzing naar de transitie van VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck. Derksen merkte daarbij op dat transgenderisme ‘niet normaal’ is.

Nederlandse voetballers die voor Marokko uitkomen noemde Derksen in 2019 in een uitzending ‘ondankbaar’. In 2020 vergeleek hij de rapper en dichter Akwasi met Zwarte Piet, waarna zoveel ophef ontstond dat veel profvoetballers lieten weten niet meer te gast te willen zijn in het programma waarin Derksen de uitspraken deed. Ook enkele sponsoren van het programma trokken zich terug. Derksen wilde ze ook het programma verlaten, maar werd door productiehuis Talpa aan zijn contract gehouden.