Singapore executeert drugskoerier met verstandelijke beperking

In Singapore is drugskoerier Nagaenthran K Dharmalingam (34) geëxecuteerd, een man met een verstandelijke beperking. Zijn familie heeft zich jarenlang verzet tegen het doodsvonnis, die een gevolg is van het bikkelharde antidrugsbeleid.

De Maleisische Nagaenthran K Dharmalingam had een IQ van 69, waarmee hij tot de categorie ‘verstandelijk beperkt’ behoorde. Zijn familie en de Maleisische premier hebben zich daarom jarenlang keihard verzet tegen zijn terdoodveroordeling. Volgens zijn advocaat was hij niet in staat om de impact van zijn daden te beseffen.

Tevergeefs. Een maand geleden werden de laatste bezwaren van de familie van tafel geveegd. ‘Er is geen bewijs van een beperkte mentale conditie op het moment van de feiten’, aldus de rechtbank in Singapore. Zijn broer kreeg woensdag te horen dat het lichaam ter beschikking wordt gesteld van de familie. Dharmalingam werd 34.

In de eilandstaat staan loodzware straffen op drugstrafiek. De Maleisiër werd in 2009 opgepakt met 42,7 gram heroïne, die hij Singapore probeerde binnen te smokkelen. Daarvoor werd hij in 2010 ter dood veroordeeld.

Protest

De laatste dagen van zijn leven bracht Dharmalingam door in isolatie. In het decennium tussen de veroordeling en de executie, ging de man er ferm op achteruit, merkt de advocaat van de familie op. Ook in zijn thuisland beroerde het lot van Dharmalingam de burgers. Op maandag verzamelden 300 mensen voor een wake om te protesteren tegen zijn doodstraf. Ze deden dat voor het gebouw van de Hoge Commissie van Singapore in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Singapore reageert normaal nooit op uitgevoerde executies. Mensenrechtenorganisatie Reprieve noemde Dharmalingams dood ‘een tragische mislukking van gerechtigheid’. Het voegde daaraan toe dat zijn executie weleens een kantelpunt kan worden voor de doodstraf in Singapore.