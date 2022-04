Fiscus vult weer meer belastingaangiftes zelf in, hulplijn blijft beschikbaar

In de komende weken krijgen 3,8 miljoen belastingplichtigen hun aangifte helemaal ingevuld toegestuurd door de FOD Financiën.

Vanaf vandaag kunnen alle belastingplichtigen hun jaarlijkse aangifte van de personenbelasting invullen of nakijken op het digitale platform Tax-on-web. Een kleine groep maakte er de voorbije jaren een sport van om de aangifte zo snel mogelijk af te handelen. Na de eerste dag noteerde Tax-on-web vorig jaar al zo’n 20.000 indieners.

Tijd tot 15 juli

U bent niet verplicht om zo snel te handelen. Wie Tax-on-web gebruikt, heeft tot uiterlijk 15 juli de tijd. De deadline voor wie nog een papieren aangifte indient, ligt op 30 juni. Beide data zijn ook van toepassing voor wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgt en daar een (digitale of papieren) correctie of aanvulling op wil doen.

De fiscus stuurt een VVA naar meer dan de helft van alle belastingbetalers: 3,8 miljoen, op een totaal van 7 miljoen. Dat zijn iets meer VVA’s dan vorig jaar (3,7 miljoen). Nadat er in 2020 nogal wat problemen waren opgedoken met vooraf ingevulde aangiftes die niet correct bleken te zijn, werd vorig jaar beslist om geen VVA meer te sturen naar ‘complexe profielen’. Die voorzichtige aanpak blijft dit jaar in grote lijnen behouden, al gaan er zo’n 100.000 VVA’s meer de deur uit dan in 2021. In principe krijgt iedereen met een ‘stabiele fiscale situatie’, waarvan de fiscus alle gegevens in handen heeft, een VVA toegestuurd (op papier of digitaal).

Opgelet: wie tegen half mei nog geen papieren VVA heeft ontvangen, hoeft zich geen zorgen te maken. Tot eind mei worden er papieren aangiftes op de post gedaan. Maar als u begin juni nog geen VVA heeft gehad, neemt u best contact op met de FOD Financiën.

Meer gebruik van Tax-on-web

Het gebruik van Tax-on-web blijft toenemen. Het online belastingportaal is goed voor de helft van alle aangiftes die door de particulieren zelf worden ingevuld. De identificatie-app Itsme wordt steeds populairder om in te loggen op Tax-on-web: een op de drie gebruikt Itsme. Drie jaar geleden was dat nog maar een op de acht. De e-idkaart blijft voorlopig het meest gebruikte instrument om in te loggen (57 procent). Het gebruik van een beveiligingstoken is op de terugweg en wordt door minder dan een op de tien nog verkozen.

Tax-on-web is ook het kanaal voor wie zijn aangiftes laat opstellen door een mandataris, zoals een boekhouder. Die mandatarissen hebben dit jaar tot 30 september de tijd om de belastingbrief van hun klanten in te dienen. Dat is enkele weken vroeger dan vorig jaar. Een op de drie van alle ‘zelf ingevulde’ aangiftes loopt via een mandataris.

Telefonische hulp aanvragen

Volgens Hans D’Hondt, de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Financiën, zal de belastingadministratie ‘invulhulp op maat’ bieden ‘aan al wie dat nodig heeft’. Ook telefonisch. ‘Het klopt niet dat we alleen nog digitaal informatie aanbieden. Onze medewerkers zijn wel degelijk telefonisch bereikbaar, maar alleen op afspraak.’

Concreet: u belt de FOD Financiën – op het telefoonnummer dat vermeld is op uw aangifte of op het algemeen nummer 02 572 57 57 – om een telefonische afspraak te maken. Een ambtenaar belt u dan terug op het afgesproken tijdstip, om uw dossier samen te bekijken. Opgelet: deze hulplijn is er alleen tijdens de kantooruren, van 9 tot 17 uur. ‘Een groep van 190.000 mensen die we vorig jaar telefonisch hebben geholpen, hebben we deze maand zelf al opnieuw gecontacteerd’, aldus Hans D’Hondt. ‘Er zijn al 85.000 afspraken voor telefonische hulp gemaakt.’

Voor wie dat echt wil, kan er ook nog een afspraak gemaakt worden met een belastingambtenaar, in een lokaal kantoor van Financiën. Maar volgens D’hondt is daar niet veel vraag naar. ‘Amper 2 procent van de mensen die we in april hebben opgebeld, heeft om een onderhoud in een kantoor gevraagd.’

Jongeren die voor de eerste keer een belastingaangifte moeten indienen, kunnen voor specifieke informatie terecht op een nieuwe website: mijneersteaangifte.be