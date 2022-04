Crevits laat deur op een kier voor rode landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven die vinden dat ze onterecht de code rood hebben gekregen en dus door het Stikstofakkoord moeten stoppen tegen 2025, kunnen hun dossier bespreken met de administratie.

‘Het is de bedoeling om elk dossier grondig te bekijken. We moeten de mensen correct behandelen’, zei Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement.

Het Stikstofakkoord dat de Vlaamse regering voor de krokusvakantie heeft afgesloten, bepaalt onder meer dat 40 landbouwbedrijven met een rode code – de zogenoemde ‘piekbelasters’ – hun activiteiten tegen 2025 moeten stoppen. Op die lijst met rode bedrijven stonden aanvankelijk 58 bedrijven, maar daarvan zijn 18 in een uitkoopregeling gestapt.

De voorbije dagen en weken is er heel wat discussie ontstaan over de resterende lijst met 40 rode bedrijven, denk aan de Abdij van Averbode, die een bezwaar heeft ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) toont begrip voor de vragen en bezorgdheden van de betrokken landbouwbedrijven. Meer zelfs, rode bedrijven die denken dat ze ten onrechte op de lijst staan ‘omdat ze inspanningen hebben gedaan om hun uitstoot te verminderen’ kunnen daarover volgens haar in gesprek gaan met de administratie. ‘Dan gaan we samen bekijken of er al dan niet moet worden bijgestuurd. Er is actie-reactie en er is bespreking mogelijk’, zegt de CD&V-minister.