Johnny de Mol stopt voorlopig met het presenteren van het programma HLF8, nadat hij opnieuw is beschuldigd van seksueel misbruik. Dat maakte de Nederlandse presentator dinsdagavond zelf bekend aan het einde van het programma.

‘Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma’, aldus De Mol. ‘Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten.’

Volgens De Telegraaf gaat het om een melding van een vrouw die zegt dat ze een paar jaar geleden door De Mol werd gedrogeerd met GHB en daarna in een hotel seksueel door hem is misbruikt.

‘Gasten ontvangen om gezamenlijk een vrolijke en boeiende show te maken is voor mij nu even niet meer te doen. Het valt mij zwaar maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging’, sprak De Mol.

‘Het valt mij heel zwaar, de show gaat door, maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging in de hoop en verwachting dat de waarheid op tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Dankjewel en ik hoop tot snel’, sloot de presentator af.

Mishandeling

Er loopt momenteel al een onderzoek naar De Mol bij het Nederlandse Openbaar Ministerie, in een zaak die door zijn ex-verloofde Shima Kaes is aangespannen. Zij beschuldigt De Mol van mishandeling tijdens hun relatie in 2015. De Mol ontkent de beschuldigingen.

De Mol en zijn vader John de Mol hebben op hun beurt aangifte gedaan tegen Kaes vanwege een poging tot afdreiging, wat een juridische term voor chantage is. Zijn advocaat Peter Plasman zei daarover eerder tegen Nederlandse media dat zaakwaarnemers van Kaes voordat de vrouw aangifte deed contact gelegd zouden hebben met zowel Johnny de Mol als zijn ouders ‘om de familie tot een prestatie te bewegen - lees: betaling’.

Over de toekomst van het programma HLF8 wordt bij productiemaatschappij Talpa nog overlegd, laat een woordvoerster weten aan Nederlandse media. De Mol werd eerder vervangen door Hélène Hendriks.

The voice of Holland

De familie De Mol ligt in Nederland onder vuur vanwege aantijgingen van seksueel misbruik bij het programma The voice of Holland, dat door John de Mol jr., de vader van Johnny, werd bedacht.

Het Nederlandse openbaar ministerie is deze week een strafrechtelijk onderzoek gestart, omdat door vijf personen aangifte is gedaan van mogelijk strafbare zedenfeiten tegen in totaal vier personen die meewerkten aan The voice of Holland. Het openbaar ministerie noemt geen namen, maar bekend is dat tegen ex-coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. aangiften zijn gedaan. Rietbergen was jarenlang de partner van Linda de Mol, zus van John de Mol jr.