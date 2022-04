De Oekraïense regering heeft haar verontschuldigingen aangeboden nadat ze een foto van de Japanse oorlogskeizer Hirohito had opgenomen in een propagandavideo tegen Rusland. De keizer was er te zien naast beelden van Adolf Hitler en Benito Mussolini.

‘Hitler, Mussolini en keizer Showa in dezelfde context afbeelden is volledig ongepast’, zei Japans vicekabinetschef Yoshihiko Isozaki dinsdag aan verslaggevers. De video, die al op 1 april gepubliceerd werd door de Oekraïense regering, beschreef de Russische invasie als ‘hedendaags ruscisme’ en plaatste de drie figuren uit de Tweede Wereldoorlog boven de boodschap: ‘Fascisme en nazisme werden verslagen in 1945.’

Het incident, dat Japan ‘zeer betreurenswaardig’ vond, werd meteen rechtgezet door de Oekraïense overheid. Om Japan, een bondgenoot van Oekraïne in de strijd tegen Rusland, niet af te stoten, greep het land in en bood het zijn excuses aan. ‘Het was niet de bedoeling om het vriendelijke volk van Japan te beledigen’, staat er te lezen in een tweet van Sergiy Korsunsky, de Oekraïense ambassadeur in Japan. De maker van de video had volgens hem ‘geen inzicht in de geschiedenis’. De overheid knipte daarna de afbeelding van Hirohito uit de video.

Na het voorval vertelde de Japanse vicekabinetschef dat het nog steeds de kant van Oekraïne zal kiezen in de oorlog tegen Rusland.

Controverse rond rol van keizer

Tot vandaag blijven historici verdeeld over de rol van keizer Hirohito tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japanse conservatieven zijn gevoelig voor elke associatie tussen Hirohito en de wreedheden die tijdens de oorlog zijn begaan door het Japanse Keizerrijk. Toen maakte het land deel uit van de coalitie van de Asmogendheden, samen met nazi-Duitsland en fascistisch Italië.

Zijn zoon Akihito, die de troon besteeg na de dood van zijn vader in 1989, heeft een groot deel van zijn regeerperiode geprobeerd om de betrekkingen met de voormalige slachtoffers van Japan te herstellen.