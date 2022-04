Geen Tim Merlier in de Giro door val in Parijs-Roubaix

Tim Merlier won vorig jaar nog een etappe in de Ronde van Italië, maar dit keer zal de sprinter van Alpecin Fenix er niet bij zijn.

Merlier kwam in Parijs-Roubaix ten val op Carrefour de l’Arbre en had een open wonde aan de elleboog die operatief moest worden gereinigd. De renner laat aan Wielerflits weten dat de wonde niet tijdig dichtgegroeid zal zijn om over negen dagen aan de start te staan van de Giro.

Opmerkelijk is dat Merlier Parijs-Roubaix nog uitreed ondanks de diepe wonde waarin veel vuil zat. Dat zou geen invloed gehad hebben op het herstel.

Alpecin Fenix zal het dus zonder zijn etappewinnaar van vorig seizoen moeten stellen wanneer de Giro op 6 mei van start gaat in Boedapest, maar rekent op Mathieu van der Poel voor ritzeges. Jasper Philipsen richt zijn pijlen op de Tour de France.