Gazprom draait gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht: ‘Chantage’

Sinds ongeveer 8 uur vanmorgen levert de Russische gasgigant Gazprom niet langer aan Polen en Bulgarije. De Europese gasprijs steeg daardoor met 13 procent. ‘Contractbreuk’, zegt een Pools gasbedrijf.

De Europese gasprijs is nog maar eens gestegen. In vergelijking met gisteravond gaat het om een stijging van 13 procent. Vooral de aankondiging van Gazprom dat het niet langer zou leveren aan EU-landen Bulgarije en Polen stuwde de prijzen omhoog. Vanmorgen voegde het bedrijf daad bij woord, meldde het. Polen heeft dat bevestigd.

‘Chantage’, zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een statement. Ze zegt dat de Europese Unie al voorbereidingen heeft getroffen. Er is een noodvoorraad en er werd gewerkt aan ‘alternatieven’, aldus de Duitse.

Roebels

Gazprom wil niet langer gas verkopen aan de twee landen, omdat het in roebels – de Russische munt – betaald wil worden. Door die eis steeg de waarde van de roebel vanmorgen. Maar die betalingsvoorwaarde ligt niet in lijn met de afspraken. Het Poolse gasbedrijf PGNiG, dat Russisch gas ontvangt, spreekt daarom van een ‘contractbreuk’.

Volgens de Bulgaarse energieminister moeten consumenten zich nog niet meteen zorgen maken. Gasleveringen zijn ‘gegarandeerd voor minstens een maand ver’. Zijn land houdt zich aan de afspraken zoals die in het contract met Gazprom staan, meent hij. Buurland Griekenland liet snel weten dat ze Bulgarije te hulp willen schieten wanneer het in de problemen komt.

Ook Polen sust: het komt niet meteen in de problemen door de geschrapte leveringen. Professor internationale politiek Thijs Van de Graaf (UGent) ziet ook niet meteen problemen voor Polen, onder meer omdat het winterseizoen al achter de rug ligt.

Ook voor Rusland zijn de inkomsten uit de verkoop van gas een belangrijke inkomstenbron. De Russische gasstop is een zoveelste stap in de escalatie tussen Rusland en het Westen over de oorlog in Oekraïne.