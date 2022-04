De Amerikaanse actrice Amber Heard heeft twee persoonlijkheidsstoornissen die haar aandacht doen zoeken en haar ‘overdreven dramatisch’, onstabiel en agressief maken. Dat getuigde een psycholoog gespecialiseerd in partnergeweld op het proces tussen acteurs Johnny Depp en Heard.

Op de negende dag van het proces in de rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia werd psycholoog Shannon Curry opgeroepen als getuige voor Johnny Depp. Tijdens haar getuigenis vertelde ze over een psychiatrische evaluatie waaruit blijkt dat Amber Heard een borderline en een histrionische of theatrale persoonlijkheidsstoornis heeft. De psycholoog baseerde haar diagnose naar eigen zeggen op twee directe onderzoeken, namelijk een persoonlijkheidstest en een analyse van eerdere psychologische evaluaties.

Volgens Curry vertoonde Heard ook ‘overdreven dramatisch’ gedrag. Ze gebruikt woorden als ‘magisch’ en ‘prachtig’ en schippert tussen ‘prinses en slachtoffer’. De psycholoog legde uit dat zulke mensen zich als verfijnd, schattig en meisjesachtig voordoen, maar ze eigenlijk ‘zeer destructief, dramatisch, grillig en onvoorspelbaar’ kunnen zijn. Ze hebben verlatingsangst en willen in het middelpunt van de belangstelling staan.

Mensen met borderline zijn sterk bezig met hun reputatie en uiterlijk, en gebruiken die om respect te krijgen. De stoornis wordt getypeerd door een onstabiele persoonlijkheid met weinig zelfregulering en ‘veel kwaadheid en wreedheid tegenover mensen die minder machtig zijn’ en ‘veel onderdrukte woede die kan exploderen’, zei Curry. De psycholoog verwees daarna ook naar een incident tussen Heard en haar vriendin Raquel Pennington, die ze geslagen zou hebben toen ze samen gingen shoppen.

‘Geraffineerd en berekend’

In relaties en vriendschappen wordt alles tot in het extreme opgedreven, vertelde Curry. Op het eerste gezicht lijkt alles misschien perfect, maar wie een relatie aangaat met zo iemand gaat waarschijnlijk van ‘geïdealiseerd naar vuilnisbelt’, zei Curry. Het zou volgens haar typisch zijn voor mensen met borderline om ‘aanvallend te zijn als partners’ en ‘te dreigen met het rechtssysteem, met een contactverbod of te beweren dat er misbruik was’.

Volgens Curry’s diagnose is de actrice ‘geraffineerd en berekend’. Ze is iemand die ‘de neiging heeft je te raken waar het wat meer pijn doet’ en ‘zeer, zeer destructief’ is. De actrice beweerde dat ze lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom (PTSD) als gevolg van misbruik door Depp, maar volgens Curry is dat een van de makkelijkste aandoeningen om na te bootsen.

‘Heard veinsde doelbewust verwonding’

Ook een politieagent trok Heards beschuldigingen aan het adres van Depp in twijfel. Melissa Saenz, politieagente in Los Angeles, kwam ter plaatse naar het penthouse van het toenmalige koppel op een avond in mei 2016. Enkele dagen later vroeg de actrice de scheiding aan en vroeg ze om een contactverbod. Heard verscheen toen in de rechtbank met een blauwe plek op haar gezicht en beweerde in haar aanvraag dat Depp die avond een gsm tegen haar gezicht had gegooid.

Toch beweerde de agent dat ze Heard ‘niet als slachtoffer van huiselijk geweld identificeerde’ toen ze ter plaatse kwam. Volgens de agent kon ze zien dat Heard gehuild had, waardoor ze rood in het gezicht was, maar zag ze geen bewijzen van slagen en verwondingen. Ze zag ook geen bewijs van een misdaad, zoals gebroken glas of rommel in het penthouse. Volgens Depps advocaten bewijst de getuigenis van Saenz dat Heard haar verwonding veinsde om zijn reputatie te beschadigen.